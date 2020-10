An der Düsseldorfer Landstraße wird gebaut : Wohnpark Neuenhof geht jetzt in die letzte Phase

So soll der Wohnpark in Wanheim-Angerhausen nach seiner Fertigstellung einmal aussehen. Foto: Bonava Deutschland Gmbh/Bonava Deutschland GmbH

WANHEIM-ANGERHAUSEN An der Düsseldorfer Landstraße entsteht ein neuer Komplex mit insgesamt 54 Mietwohnungen zwischen 52 und 136 Quadratmetern Wohnfläche.

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche die Bauarbeiten für den letzten Teil des Wohnparks Neuenhof in Wanheim-Angerhausen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Auf einem rund 4800 Quadratmeter großen Grundstück an der Düsseldorfer Landstraße soll ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 54 Mietwohnungen entstehen.

„Wir sind etwas später dran als erhofft. Dafür legen wir nun mit großem Tempo los. Das Baufeld ist bereits vorbereitet, sodass wir direkt mit dem Hochbau starten können. Spätestens im Frühling 2022 werden die künftigen Bewohner in ihr neues Zuhause einziehen können“, so Bonava-Projektleiterin Ines Hesper. Der geplante Wohnungsmix reiche von der Zwei- bis zur Fünf-Zimmerwohnung und eigne sich damit sowohl für Singles und Paare als auch Familien. Die Größen variierten zwischen 52 und 136 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Wohnungen erhielten einen Balkon und würden dem Energiestandard KfW 55 entsprechen. 62 PKW-Stellplätze entstünden direkt im Erdgeschoss sowie im Außenbereich des Hauses – teilweise auch als Carports.

„Die Wohnlage ist besonders bei Familien gefragt. Schulen und Kindergärten befinden sich in der unmittelbaren Umgebung, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten. Der ÖPNV verbindet in knapp 15 Minuten mit der Duisburger und in knapp 40 Minuten mit der Düsseldorfer Innenstadt“, so Bonava. „Das Wohnumfeld eignet sich ideal für verschiedene Lebensentwürfe. Familien mit kleinen Kindern finden eine ruhige Wohngegend mit kurzen Wegen. Berufspendler werden die hervorragenden Verkehrsverbindungen schätzen“, sagt Ines Hesper.

Das gesamte Bauvorhaben sei bereits im Dezember 2019 an die IntReal KVG verkauft worden. Die spätere Vermietung übernehme Müller Merke Immobilien. Das Mehrfamilienhaus in Wanheim-Angerhausen sei das dritte aktuelle Projekt des deutsch-schwedischen Bauträgers Bonava in Duisburg. Weitere 50 Eigentumswohnungen stünden in Großenbaum kurz vor der Fertigstellung.

Die Bauarbeiten für 21 Reihen- und Doppelhäuser in Homberg seien schon abgeschlossen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Wohnungsinteressenten können sich bis zum Vermietungsstart schon unverbindlich bei Müller Merkle Immobilien unter wohnpark-neuenhof@mueller-merkle.de vormerken lassen.

