Bombenverdacht in Duisburger Einkaufszentrum : Auslieferung des Verdächtigen kann noch Tage dauern

Duisburg Die Auslieferung des 31-Jährigen der verdächtig wird, im Duisburger Forum eine Bombenattrappe abgelegt zu haben, ist juristisch aufwändig. Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass es noch einige Tage dauern wird, bis sie den Mann befragen kann.

Nach dem Fund der Bombenattrappe im Forum ist weiter unklar, ob der in den Niederlanden Festgenommene die verdächtige Tasche abgestellt hat. „Wir wollen, dass er schnellstmöglich ausgeliefert wird“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Bis der Mann in Duisburg eintreffe, könne es aber noch einige Tage dauern. Erst dann könne man ihn befragen und herausfinden, ob er etwas mit der verdächtigen Tasche zu tun hat, die am Montagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Sprengstoffexperten gesorgt hatte.