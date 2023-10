6700 Menschen betroffen Bombenfund in Duisburg – Entschärfung nach 22 Uhr

Update | Duisburg · Bei Bauarbeiten an der Zieglerstraße in Duisburg-Duissern ist am Donnerstag eine Bombe gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. Im Gertrud-Bäumer-Berufskolleg steht ein Evakuierungsraum zur Verfügung.

05.10.2023, 20:29 Uhr

Die Polizei hat das Gelände bereits weitläufig abgesperrt. Foto: Andreas Probst

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sind bereits in Duissern unterwegs. Das Gelände an der Zieglerstraße ist abgesperrt. Es handelt sich um eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder. Die Bombe muss noch heute durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden, teilte die Stadt mit. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen. Anwohnerinnen und Anwohner werden vor Ort durch die Einsatzkräfte informiert. In der Evakuierungszone (Umkreis von 500 Meter um den Fundort) sind 6699 Personen betroffen. Eine Sicherheitszone wird heute nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht eingerichtet. Betroffen ist auch die Bahnstrecke in diesem Bereich. Die Karte zeigt den Fundort. Die Menschen innerhalb des Kreises müssen ihre Häuser für die Entschärfung verlassen. Foto: Stadt Duisburg . Das Bürger- und Ordnungsamt informiert mit Unterstützung der Feuerwehr vor Ort Anwohnerinnen und Anwohner über Lautsprecherdurchsagen. Im Einsatz sind aktuell 50 Mitarbeitende des Bürger- und Ordnungsamtes, 160 Kräfte der Feuerwehr Duisburg sowie 90 Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen. Die Entschärfung ist für heute Abend vorgesehen. Ein Aufenthalt im Freien ist in der Evakuierungszone ab 22 Uhr nicht mehr gestattet. Aufgrund der einzurichtenden Straßensperrungen kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren. Ein Evakuierungsraum steht kurzfristig zur Verfügung und wird noch benannt. Weitere Infos, auch wann mit den Sperrungen sowie der Entschärfung zu rechnen ist, folgen. Bombe in Duisburg-Walsum entschärft – Sperrungen aufgehoben Nahe des Allwetterbades Bombe in Duisburg-Walsum entschärft – Sperrungen aufgehoben Angesichts der vielen Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, wird das wohl noch einige Zeit dauern. Je kooperationsbereiter sich die Betroffenen zeigen, desto schneller geht es. Die Tierklinik an der Wintgensstraße und das daneben liegende Altenheim, die in der Sicherheitszone liegen, werden nicht evakuiert werden. Es sei jedoch aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Ein Evakuierungsraum steht ab sofort im Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (Klöcknerstraße 48-50, 47057 Duisburg – Zugang über die Kammerstraße) zur Verfügung. Die DVG stellt auf der Schweizer Straße und Wintgensstraße für Betroffene in Kürze einen kostenlosen Shuttlebus zum Aufenthaltsraum zur Verfügung. Auf diesem Gelände wurde die Bombe entdeckt. Foto: Andreas Probst Das Bürger- und Ordnungsamt weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ein Aufenthalt in der Evakuierungszone ab 22 Uhr nicht mehr gestattet. Den Weisungen zum Verlassen von Gefahrenbereichen der städtischen Einsatzkräfte sind unbedingt zu befolgen. Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 112 13 13. Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen. Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt es unter www.dvg-duisburg.de im Netz. Die städtische Sirene wird im Stadtteil zur Entwarnung zu hören sein Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg werden in Duisburg immer wieder gefunden. Erst vor einigen Wochen war ein Blindgänger am Driesenbusch in Walsum entschärft worden. Auf dem Gelände soll ein Wohnbauprojekt realisiert werden. Ein Projektentwickler will dort 44 Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung bauen.

(mtm)