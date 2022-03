Entschärfung am Abend : Bombenfund in Duisburg – A59 muss gesperrt werden

In Duisburg-Meiderich wurde am Donnerstag eine Zehn-Zentner-Bombe gefunden. Foto: dpa/Christian Guttmann

Duisburg In Duisburg-Meiderich wurde am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Er wird noch am Abend entschärft. Mehr als 6000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, die A59 wird gesperrt.

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstagmittag an der Steinstraße/Hoher Weg in Duisburg-Meiderich eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe im Laufe des Abends unmittelbar nach der vollständigen Evakuierung entschärfen. Ein Aufenthalt in der Evakuierungszone ist laut Angaben der Stadt Duisburg ab 17 Uhr nicht mehr gestattet. Die genaue Uhrzeit für die Entschärfung wird noch bekannt gegeben.

Aufgrund der Größe der Bombe ist eine Evakuierungszone von 500 Metern um die Fundstelle erforderlich, teilt die Stadt Duisburg mit. Die Sicherheitszone wurde mit 1000 Metern um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben 6132 Menschen, in der Sicherheitszone sind 10.619 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen.

In der Evakuierungszone leben 6132 Menschen, in der Sicherheitszone sind 10.619 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen. Foto: Stadt Duisburg

In dem Bereich 500 Metern bis 1000 Metern um den Fundort ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.

Rund um den Fundort und den Sperren wird es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die A59 und eine Bahnstrecke müssen voll gesperrt werden. Das Bürger- und Ordnungsamt informiert in Kürze die Anwohner in der Evakuierungs- und Sicherheitszone. Ebenfalls werden ansässige Gewerbebetriebe informiert vor Ort.

Die Stadt Duisburg richtet ab etwa 17.30 Uhr in der Gesamtschule Meiderich, Westender Straße 30, 47138 Duisburg, einen Aufenthaltsraum für Personen ein, die keine Möglichkeit haben sich bei Verwandten und Freunden aufzuhalten.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter (0203) 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 112 13 13. Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen. Die städtische Sirene wird zur Entwarnung nicht zu hören sein. Infos zu Beeinträchtigungen beim ÖPNV gibt es unter www.dvg-duisburg.de.

