Bei Arbeiten an der Karl-Lehr-Brücke : Bombenfund in Duisburg – Entschärfung noch am Dienstag

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstagmorgen bei Sanierungsarbeiten am Karl-Lehr-Brückenzug entdeckt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bei vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung des Karl-Lehr-Brückenzugs in Duisburg ist am Dienstagmorgen eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Sie wird noch am Abend entschärft.

Aufgrund geltender Bestimmungen muss der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg noch am Dienstag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst lahmgelegt werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen. Die Entschärfung ist gegen 19.30 Uhr vorgesehen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind 544 Personen betroffen. In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben 1601 Menschen. Foto: Stadt Duisburg

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind 544 Personen betroffen. In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben 1601 Menschen. Hier ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen werden aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein.

Das Bürger- und Ordnungsamt informiert vor Ort über Lautsprecherdurchsagen.

Betroffen ist auch der Zubringer zur Autobahn 40 (Am Brink). Dieser wird in beide Fahrtrichtungen gegen 19 Uhr gesperrt. Die A 40 selbst ist von der Sperrung nicht betroffen.

Rund um den Fundort und den Sperren wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Ein Aufenthalt im Freien ist in der Sicherheitszone ab 19 Uhr nicht mehr gestattet. Ebenso greifen alle Sperren rund um die Zonen ab 19 Uhr. Im betroffenen Bereich werden die Sirenen nach der Entschärfung Entwarnung geben.

Die Stadt Duisburg hat ab 17.30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Mitte an der Falkstraße 44 in Duisburg-Duissern einen Aufenthaltsraum für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet.

Im Evakuierungsbereich steht ab 18.30 Uhr an der Albertstraße/Ecke Ruhrorter Straße ein Bus für Anwohner bereit, der den Transfer zum Aufenthaltsraum übernimmt. Nach der Entschärfung wird er die Anwohner auch wieder zurückbringen.

Informationen rund um die Bombenentschärfung gibt es auch über Call Duisburg unter der Telefonnummer 0203 283-2000 sowie das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 112 13 13. Auch die Warn-App NINA informiert über Gefahrenlagen.

Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden Reisende im Internet unter www.dvg-duisburg.de

