Entschärfung ab 15 Uhr : A59 wird nach Bombenfund in Duisburg gesperrt

Die Autobahn 59 liegt in der Evakuierungszone. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg In Duisburg-Meiderich ist am Donnerstag eine Fünf-Zentner-Bombe mit Säurezünder gefunden worden. Sie soll am Donnerstag gegen 15 Uhr entschärft. Ein Teil der A59 muss dafür gesperrt werden.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter rund um den Fundort) sind laut Angaben der Stadt Duisburg 553 Personen ansässig. Sie alle müssen ihre Wohnung umgehend verlassen. In der Sicherheitszone (500 Meter rund um den Fundort) leben insgesamt 822 Menschen. Als Evakuierungsraum steht die städtische katholische Grundschule auf der Nombericher Straße 74 in Duisburg zur Verfügung.

Für mobilitätseingeschränkte Personen steht ein Bus der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes vor Ort oder über Call Duisburg unter der Telefonnummer 0203 283-2000.

Die Entschärfung soll schnellstmöglichst nach Räumung des Gefahrenbereichs erfolgen. Derzeit ist geplant, dass der Kampfmittelräumdienst gegen 15 Uhr mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe beginnt. Stadt und Polizei haben bereits damit begonnen, die Sperrungen im Gefahrenbereich einzurichten.

In der Sicherheitszone ist laut Angaben der Stadt Duisburg aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen werden aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen bleiben. Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ab sofort nicht mehr gestattet.

Betroffen von den Sperrungen ist auch die Autobahn 59, die um 14.45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Kreuz Duisburg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden muss. In der Sicherheits- beziehungsweise Evakurierungszone liegt außerdem eine Schule (Gartsträucherstraße 54) sowie eine städtische Kindertagesstätte (Nombericher Platz). Die Kita sowie die Schule wurden bereits über den Stand der Dinge informiert. Sobald die Entschärfung erfolgt ist, werden vor Ort Sirenen zu hören sein.

Weitere Informationen für Anwohner gibt es auch über Call Duisburg unter der Telefonnummer 0203 283 2000 sowie das Gefahrentelefon der Duisburger Feuerwehr unter 0800 1121313.

Informationen zu Beeinträchtigungen beim Öffentlichen Personennahverkehr für Reisende gibt es im Internet auf der Homepage der Duisburger Verkehrsgesellschaft unter der Adresse www.dvg-duisburg.de.

(dab)