Einsatz in Duisburg : Rathaus nach Bombendrohung geräumt - Polizei gibt Entwarnung

Einsatz in Duisburg

Das Rathaus in Duisburg (Symbolfoto). Foto: RP Archiv

Duisburg Nach einer Bombendrohung gegen das Duisburger Rathaus sind Spezialisten der Polizei angerückt. Das Gebäude musste geräumt werden. Gefunden wurde nichts, die Hintergründe sind noch unklar.

Am Mittwochabend ist per E-Mail eine Bombendrohung im Rathaus Duisburg eingegangen. Laut Polizeisprecherin Jaquelin Grahl ist sie aber erst am Donnerstagmorgen gelesen worden. Das Verwaltungsgebäude wurde danach evakuiert, Mitarbeiter und Bürger mussten das Rathaus verlassen.