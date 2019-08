Bombenattrappe in Duisburger Einkaufszentrum : Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Duisburg Nach dem Fund der Bombenattrappe im Duisburger Einkaufszentrum Forum hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der Mann hat die Tat inzwischen gestanden.

Nach der Räumung des Duisburger Einkaufszentrum „Forum“ wegen einer Bombenattrappe sitzt ein zweiter Mann in Untersuchungshaft. Der am Donnerstag in Duisburg festgenommene 55-Jährige gab zu, dass er die Bombenattrappe am Montag unter einer Bank in dem Einkaufszentrum platziert hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zum möglichen Motiv des Mannes äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.Die verdächtige Tasche mit der Attrappe war am Montag um kurz nach 19Uhr in dem Einkaufszentrum in der Duisburger Innenstadt entdeckt worden. Die Polizei räumte daraufhin vorsorglich den Komplex und riegelte ihn für mehrere Stunden ab. Der Inhalt der Tasche wurde mit einem Wasserstrahl zerstört. Spätere Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine ungefährliche Bombenattrappe gehandelt hatte.

Der nunmehr festgenommene zweite Verdächtige war in Duisburg einem Polizisten aufgefallen, weil die Personenbeschreibung des Täters vom Einkaufszentrum auf ihn passte. Gegen den 55-Jährigen wurde am Freitag Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Vortäuschens einer Straftat.

Weiter unklar blieb derweil auch am Freitag, ob ein in den Niederlanden festgenommener Mann mit dem Vorfall in Duisburg zu tun hat. Der 31-jährige Deutsche war bei einer Verkehrskontrolle der Polizei anlässlich des Duisburger Großeinsatzes geflohen und später in dem Nachbarland festgenommen worden.

