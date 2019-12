Prozess nach Großeinsatz in Duisburg : Tasche mit Playstation und Unterhosen sorgte für Bombenalarm

Duisburg Nach dem Bombenalarm im Duisburger Einkaufszentrum Forum ist der 55-jährige Angeklagte freigesprochen worden. Es handelte sich wohl um einer Verkettung unglücklicher Umstände.

Einer der wohl größten Polizeieinsätze in der Duisburger Innenstadt geht wohl auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurück. Der 55-jährige Voerder Dirk M., der durch das Abstellen einer Reisetasche im Einkaufszentrum Forum am Abend des 5. August für einen Bombenalarm gesorgt hatte, wurde am Mittwoch vom Duisburger Amtsgericht vom Vorwurf freigesprochen, den Einsatz vorsätzlich ausgelöst zu haben. Zu einem ersten Prozesstermin war der Angeklagte nicht erschienen. Deshalb hatte ihn das Gericht bis zum erneuten Verhandlungstermin am Mittwochvormittag in Untersuchungshaft nehmen lassen.