Ausnahmesituation in der Corona-Krise : Bombe in Duisburg erfolgreich entschärft – Menschen können zurück in Wohnungen

Bombe in Duisburg erfolgreich entschärft – Menschen können zurück in Wohnungen

Ausnahmesituation in der Corona-Krise

Duisburg Im Duisburger Dellviertel ist am Donnerstagabend erfolgreich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Rund 1400 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, auch die A59 musste gesperrt werden. Die Krise sorgt für ungewöhnliche Bilder.

Es handelte sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder. Sie wurde bei Bauarbeiten im Garten eines Hauses an der Düsseldorfer Straße (zwischen Akazienhof und Eichenhof) gefunden. Der Fundort befindet sich in der Nähe der A59. Die Autobahn wurde daher gesperrt.

Pflegestation in Meerbusch

Pflegestation in Meerbusch : Altenhelferin trotz Corona-Krise gekündigt

Musik-Flashmob am Freitag gegen die Corona-Krise

Aktion in Dormagen

Aktion in Dormagen : Musik-Flashmob am Freitag gegen die Corona-Krise

Adidas braucht in der Corona-Krise frisches Geld

Sportartikelhersteller : Adidas braucht in der Corona-Krise frisches Geld

Wegen der Größe der Bombe war eine Evakuierungszone von 250 Metern um die Fundstelle erforderlich. Die Sicherheitszone wurde mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben 1431 Menschen, in der Sicherheitszone waren 2180 Menschen betroffen.

In dem Bereich 250 Meter bis 500 Meter um den Fundort waren die Menschen aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien war nicht gestattet.