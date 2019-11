Entschärfung noch am Mittwoch : Bombenfund auf dem Gelände von Thyssenkrupp in Duisburg

Duisburg Bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände der Thyssenkrupp Steel AG wurde am Mittwoch eine Fünf-Zentner-Bombe mit Säurezünder gefunden. Sie wird noch am Mittwoch entschärft. Die Evakuierung der Anwohner hat bereits begonnen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind 174 Personen betroffen. In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben 1475 Menschen. Die Katholische Kindertageseinrichtung Liebfrauen liegt in der Evakuierungszone und wird aktuell evakuiert.

In der Sicherheitszone ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ab sofort nicht mehr gestattet.