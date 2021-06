Entschärfung am Montagabend : Bombenfund in Duisburg – A40 muss gesperrt werden

Der Blindgänger wurde am Montag im Duisburger Stadtteil Neuenkamp an der Essenberger Straße gefunden. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg In Duisburg an der Essenberger Straße wurde am Montag eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Säurezünder gefunden. Die Bombe muss aufgrund ihrer Lage kontrolliert gesprengt werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Metern um den Fundort) sind 16 Personen betroffen. In der Sicherheitszone (Umkreis von 500 Metern um den Fundort) leben 59 Personen. Betroffen ist neben dem Parallelhafen auch die A 40. Die Autobahn wird zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Homberg und dem Autobahnkreuz Duisburg in Kürze gesperrt. Es wird darum gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Die Sprengung der Bombe soll nach Angaben der Stadt Duisburg zeitnah erfolgen. In der Sicherheitszone ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ab sofort nicht mehr gestattet.

Alle Sperren rund um die Evakuierungszone greifen bereits. Im betroffenen Bereich werden nach der Entschärfung die Sirenen Entwarnung geben.

Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden alle Duisburgerinnen und Duisburger unter www.dvg-duisburg.de.

