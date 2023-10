Ärger um Bombenentschärfung in Duisburg Wie sture Bewohner die Evakuierung behinderten

Es war 0.33 Uhr, als Feuerwerker Tim Hofrichter mit seinem Team vom Kampfmittelräumdienst zur Tat schreiten konnte. Die englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder auf der Baustelle an der Zieglerstraße in Duisburg-Duissern war am Ende um 1.10 Uhr entschärft. Geplant war die Entschärfung des Blindgängers auf dem ehemaligen Gelände des Discounters Netto aber eigentlich schon ab 22 Uhr. Was war los in der Zeit zwischen 22 Uhr und 0.33 Uhr?