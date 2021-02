Entschärfung noch am Mittwoch : Bombenfund am Lohheider See in Duisburg-Baerl

In der Evakuierungszone leben zehn Menschen, die Sicherheitszone umfasst 78 Einwohner. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Bei Bauarbeiten wurde am Mittwochmittag am Lohheider See in Duisburg-Baerl eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Sie wird noch im Laufe des Tages entschärft.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe unmittelbar nach der Räumung der Evakuierungs- und Sicherheitszone entschärfen. Der Reitweg, zwischen Baerler Straße und Rheinberger Straße, wird gesperrt und sollte großräumig umfahren werden.

Wie die Stadt Duisburg mitteilt, ist wegen der Größe der Bombe eine Evakuierungszone von 250 Metern rund um die Fundstelle erforderlich. Die Sicherheitszone wird mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben 10 Menschen sowie in der Sicherheitszone sind 78 Duisburger Einwohner. Diese werden über Lautsprecheransagen und durch Mitarbeiter des städtischen Außendienstes vom Bürger- und Ordnungsamt informiert.

In dem Bereich 250 Metern bis 500 Metern um den Fundort ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter (0203) 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 112 13 13. Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen. Die städtische Sirene wird zur Entwarnung heute nicht zu hören sein.

(dab)