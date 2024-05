Prozess gegen Letzte Generation „Ich habe in Kauf genommen, in Handschellen abgeführt zu werden“

Am Donnerstagmorgen sitzen im Duisburger Amtsgericht, Saal 91, zwei Menschen und erklären die Politik der Bundesregierung für gescheitert. Sie ist 22, er 42 Jahre alt, beide sind Aktivisten der sogenannten Letzten Generation. Im vergangenen Sommer haben sie sich in Duisburg auf die Straße geklebt. Die beiden sagen: Die Blockade sollte den Stillstand in der deutschen Klimapolitik symbolisieren. Die Staatsanwaltschaft sagt: Das war Nötigung.