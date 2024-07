Im Stadtteil Neumühl Drei Verletzte bei Brand in Duisburger Mehrfamilienhaus

Duisburg · Einsatzkräfte entdeckten am Sonntagnachmittag eine bewusstlose Person in einer brennenden Wohnung in Duisburg-Neumühl. Zwei weitere Personen kamen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Klinik.

01.07.2024 , 06:39 Uhr

Einsatzkräfte haben in einer Brandwohnung im Duisburger Stadtteil Neumühl eine bewusstlose Person gefunden. Die Person wurde am Sonntag nach Reanimationsmaßnahmen sofort in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Personen kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik. Der Brand war den Angaben zufolge am späten Sonntagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten musste in weiteren Wohnungen im Gebäude aufgrund der Rauchentwicklung gelüftet werden. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb vorerst unklar. Am Abend war die Feuerwehr noch für Nachlöscharbeiten von Glutnestern vor Ort. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Feuerwehr in NRW

(albu/dpa)