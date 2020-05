Verdacht auf Bandenkriminalität : Fünf Männer in Duisburger Garagenhof vom SEK festgenommen

Duisburg In einem Duisburger Garagenhof sind fünf Männer einer möglichen Automatensprenger-Bande festgenommen worden. Ein Spezialeinsatzkommado der Polizei war bei der Festnahme dabei.

Die Tatverdächtigen wurden in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr vom Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in einem Innenhof im Ortsteil Meiderich, in dem mehrere Garagen aneinander gereiht sind, gefasst, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Montag mitteilte. Drei der fünf Festgenommen erlitten bei den Zugriffen leichte Schnittverletzungen.