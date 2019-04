Prozess in Duisburg : Vater soll seine Kinder zur Arbeit in Drogenplantage gezwungen haben

Vater soll seine Kinder zur Arbeit in Drogenplantage gezwungen haben

Prozess in Duisburg

Duisburg Ein 43-Jähriger aus Duisburg soll mehrere seiner sechs Kinder mit Gewalt dazu gezwungen haben, seine illegale Marihuana-Plantage zu pflegen. Von Dienstag an muss er sich vor Gericht verantworten.

Das sagte eine Sprecherin des Duisburger Landgerichts am Montag. Der Mann soll die Kinder mit vorgehaltener Pistole zur Arbeit in der Plantage gezwungen haben. Den älteren Kindern soll er nach Angaben der Sprecherin wiederholt den Schulbesuch verboten haben. Wiederholt habe er Kinder mit seinen Fäusten und auch mit einem Billardqueue geschlagen. Zudem sei eine sexuelle Handlung an einem Kind unter 14 Jahren angeklagt.