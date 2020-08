Am 1. März 2020 betraten zwei Männer gegen 22.15 Uhr die Trinkhalle an der Hermannstraße in Flingern und bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe. Zwei Komplizen warteten draußen. Die Täter in der Trinkhalle trugen auffällige Motorradhelme in grün-weiß sowie schwarz-rot-weiß.