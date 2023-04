Angriff in Fitnessstudio Was wir über die Messerattacke in Duisburg wissen

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 35-Jährigen in der Nacht zu Ostermontag ist es in der Duisburger Altstadt am Dienstagabend vergangener Woche zur zweiten schweren Gewalttat innerhalb von zehn Tagen gekommen. Es gab bereits früh einige Gerüchte. Die Polizei hielt sich mit Informationen zurück, um die Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden. Am frühen Sonntagmorgen konnte sie einen Tatverdächtigen festnehmen. Was bisher bekannt ist – eine Übersicht.