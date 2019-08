Kontrolle in Emmerich : Zoll findet 30 Kilogramm Kokain im Millionenwert

Kontrolle in Emmerich

Duisburg Das Hauptzollamt Duisburg hat in einem Fahrzeug 30 Kilogramm Kokain gefunden - mit einem Schwarzmarktwert von rund 1,5 Millionen Euro.

Der 55-jährige Fahrer war zuvor über die Autobahn 3 aus den Niederlanden eingereist, wie das Zoll am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Kleve berichtete.

Zunächst gab der Mann an, nichts Verbotenes an Bord zu haben, nachdem er bei einer routinemäßigen Kontrolle am Grenzübergang Elten gestoppt worden war. Bei der Durchsuchung des Autos stieß ein Zöllner jedoch auf mehrere Teppich-Lagen, unter denen das Rauschgift war.