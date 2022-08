Auf Güterwaggon in Duisburg geklettert : Zwölfjähriger erliegt seinen Verletzungen nach Stromschlag

Update Duisburg Der Zwölfjährige war am frühen Sonntagabend im Ortsteil Meiderich auf einen Güterwaggon gestiegen. Dort hatte er zunächst einen lebensgefährlichen Stromschlag erlitten. Er erlag schließlich seinen schweren Verletzungen.

Beim Spielen auf dem Gelände eines Güterbahnhofs war in Duisburg ein Junge durch einen Stromschlag zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Der Zwölfjährige sei am frühen Sonntagabend im Ortsteil Meiderich auf einen Güterwaggon gestiegen, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Nachdem der Bahnverkehr gestoppt und die Oberleitung abgeschaltet sowie geerdet war, habe man das Kind retten können. Es sei mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht worden. Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass der Junge bereits am Dienstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag.