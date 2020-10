Toter in Rhein entdeckt : Wasserleiche in Duisburg angespült – Polizei bittet um Hinweise zu Identität

Wasserleiche in Duisburg angespült – Polizei bittet um Hinweise zu Identität

Toter in Rhein entdeckt

Duisburg In Duisburg-Walsum ist eine Wasserleiche ans Ufer angeschwemmt worden. Die Duisburger Polizei bittet um Unterstützung bei der Identifizierung des Unbekannten.

Mitarbeiter eines Heizkraftwerks fanden den toten Mann bereits am Abend des 17. September in der Nähe des Alten Fähranlegers im Rhein, wie die Duisburger Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Erkenntnissen eines Rechtsmediziners zufolge lag der Tote für fünf bis zehn Tage im Wasser.