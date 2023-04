Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei geht von mindestens einem Täter aus. Sie ließ zunächst offen, ob ein oder mehrere Täter noch auf der Flucht sind. „Es gibt noch keine Festnahme“, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Es sei eine „Stich- oder Hiebwaffe“ verwendet worden. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Wir berichten im Newsblog.