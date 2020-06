Unglück in Duisburg : 43-jähriger Moerser stirbt nach Badeunfall im Uettelsheimer See

Foto: Christoph Reichwein (crei) 5 Bilder Ersthelfer holen 44-Jährigen aus Uettelsheimer See

Duisburg Am Samstag ist es in Duisburg zu einem Badeunfall im Uettelsheimer See gekommen. Das Opfer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Dort ist der Mann verstorben. Augenzeugen berichteten von Gaffern vor Ort.

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 16 Uhr zu einem Ertrinkungsnotfall am Uettelsheimer See in Duisburg-Homberg gerufen, wie ein Sprecher berichtete.

Passanten hatten die in Not geratene Person bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet. Lebensrettende Sofortmaßnahmen wurden den Angaben zufolge umgehend durch Ersthelfer an der Einsatzstelle eingeleitet.

Augenzeugen berichteten unserer Redaktion von Familien mit Kindern, die trotz der Rettungsmaßnahmen in aller Ruhe weiter grillten. Die Kinder sollen sogar animiert worden sein, genau hinzuschauen. Insgesamt sind den Angaben zufolge rund 20 Gaffer verjagt worden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Ralf Heuberg, äußerte Unverständnis über das Verhalten: „Ich hätte mich mit meiner Familie verabschiedet.“

Der Mann wurde an den Rettungsdienst übergeben und unter Durchführung weiterer medizinischer Maßnahmen in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Um die Angehörigen kümmerte sich ein Seelsorger. Am Abend bestätigte die Polizei Duisburg unserer Redaktion, dass der Mann in der Klinik verstorben ist. Das männliche Unfallopfer war 43 Jahre alt und stammt aus Moers. Die Ursache für den Badeunfall ist noch unklar.

An dem Einsatz waren zehn Kräfte der Berufsfeuerwehr - darunter eine Taucherstaffel, die aber nicht eingesetzt werden musste - sowie der Rettungsdienst beteiligt.

(felt)