Tat in Duisburg Schüsse im Rotlichtviertel – Fahndung mit Selfie

Er war in seinem Etablissement mit zwei Männern in Streit geraten, von denen einer plötzlich eine Pistole gezückt und ihm in den Oberschenkel geschossen hatte. Nachdem die Männer nach draußen geflüchtet seien, habe der Pistolenschütze von außen erneut mehrmals auf das Bürofenster des Bordells geschossen, hieß es.