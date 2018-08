Duisburg: Polizei stellt Cannabis-Plantage mit 1000 Pflanzen sicher

Düsseldorf/Duisburg Im Duisburger Norden ist eine große Cannabisplantage entdeckt worden. Die beiden Betreiber sollen aus Düsseldorf stammen. Gegen sie wird schon seit Juni ermittelt. Die Polizei bezeichnete die Plantage als „höchst professionell“.

Das Ergebnis intensiver Ermittlungen der „EK Tapas“ war am Mittwoch das Auffinden einer höchst professionell betriebenen Cannabisplantage in einem Gewerbegebiet in Duisburg-Neumühl. Düsseldorfer Ermittler nahmen zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, die Pflanzen angebaut und die Plantage betrieben zu haben. Nach Recherchen unserer Zeitung soll es sich um zwei Düsseldorfer handeln.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seit Juni dieses Jahres führt die „EK Tapas“ Ermittlungen gegen zwei Männer im Alter von 34 und 36 Jahren. Im Zuge der Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden im großen Stil Marihuana anbauen. Am Mittwoch schlugen die Spezialisten des Rauschgiftkommissariats dann zu und trafen in dem Gewerbegebiet an der Stempelstraße auf eine Profiplantage mit um die 1000 Pflanzen in verschiedenen Wachstumsphasen mit unter anderem technisch hochwertiger Wachstumssteuerung.