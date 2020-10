Duisburg-Hochfeld : Polizei findet Mädchen tot in Keller

Foto: Christoph Reichwein (crei) 7 Bilder Polizei findet vermisste 14-Jährige tot in Duisburg-Hochfeld

Duisburg In Duisburg ist es am frühen Samstagabend zu einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Die Beamten haben ein lebloses Mädchen in einem heruntergekommenen Gebäude im Stadtteil Hochfeld gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leiche wurde im Keller eines abbruchreifen Werkstattgebäudes an der Heerstraße entdeckt. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion mitteilte, war der Fundort schwer zugänglich und musste von Feuerwehrkräften freigelegt werden.

Ob ein Verbrechen oder ein Unfall der Grund für den Tod des Mädchens war, ist bislang völlig unklar. Man ermittle in alle Richtungen. Wann das Ergebnis der Obduktion vorliegt, ist ebenfalls noch nicht klar.

Ob es sich um die 14-jährige Lisa, die seit dem Freitagabend (9. Oktober 2020) von der Familie als vermisst gemeldet worden war, handelt, konnte der Sprecher nicht bestätigen.

(felt)