Mutmaßliches Gewaltdelikt : Polizei findet Leiche von vermisster Mine O. in Duisburg

Duisburg Die Polizei hat am Donnerstagabend eine Leiche in Duisburg entdeckt. Offenbar handelt es sich um die vermisste Mine O., es soll bereits eine Festnahme gegeben haben.

Am Freitagmorgen wollte die Polizei auf Anfrage zunächst lediglich bestätigen, dass die Beamten am Donnerstagabend eine Leiche gefunden haben. Die Ermittlungen in der Sache hat die Staatsanwaltschaft übernommen. Diese teilte später mit, dass es sich bei der Leiche um die vermisste Mine O. handelt. Man gehe von einem Gewaltverbrechen aus.Der Ehemann der 26-Jährigen wurde bereits festgenommen. Bis 22.45 Uhr gruben die Beamten an einem Waldstück in Untermeiderich. Viele Schaulustige verfolgten den Einsatz.