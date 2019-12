Mutmaßliches Gewaltdelikt : Polizei findet Leiche in Duisburg

Duisburg Die Polizei hat am Donnerstagabend eine Leiche in Duisburg entdeckt. Offenbar steht der Fund in Verbindung mit einem Vermisstenfall.

Am Freitagmorgen wollte die Polizei auf Anfrage lediglich bestätigen, dass die Beamten am Donnerstagabend eine Leiche gefunden haben. Die Ermittlungen in der Sache hat die Staatsanwaltschaft übernommen. Man gehe von einem Gewaltverbrechen aus.

Aus Polizeikreisen ist bekannt, dass die Beamten bis 22.45 Uhr vor einem Waldstück in Obermeiderich gegraben haben. Viele Schaulustige verfolgten den Einsatz.

Die „WAZ“ zitiert jedoch Polizeisprecher Stefan Hausch am Donnerstagabend mit einem weiteren Detail: „Die Leiche steht im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall.“

Die „Bild“ berichtet außerdem, dass es sich bei der gefundenen Leiche um die vermisste Mine O. handeln soll. Das wollte die Polizei auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Am Freitagmorgen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt geben.

Seit dem 21. Oktober wird die 26-Jährige Mine O. aus Duisburg vermisst. Zuletzt gesehen hatte sie laut Polizeiangaben ihr 28-jähriger Mann. Ihm gegenüber soll sie damals angegeben haben, bei einer Freundin übernachten zu wollen. Ermittlungen hatten jedoch ergeben, dass diese Freundin gar nicht mehr in Deutschland lebt.

