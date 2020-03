Kontrolle in Duisburg : Ordnungsamt schließt Kiosk nach Waffen- und Drogenfund

Kontrolle in Duisburg

Duisburg Bereits am Freitag wurde ein Kiosk in Rheinhausen geschlossen. Die Beamten haben dort bei einer Kontrolle unter anderem Drogen und eine Machete gefunden. Dem Betreiber droht nun ein Strafverfahren.

Das Ordnungsamt in Duisburg führte die Kontrolle in einer gemeinsamen Aktion mit der Polizei, dem Zoll und der Steuerfahndung durch. Im Zuge der Kontrollen wurde auch ein Kiosk auf der Windmühlenstraße in Duisburg-Rheinhausen kontrolliert. Hier fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und unerlaubte Waffen: einen Totschläger, ein Messer und eine Machete. Zudem hatte der Betreiber offenbar den Stromzähler manipuliert. Der Betrieb wurde nach der Kontrolle durch das Bürger- und Ordnungsamt geschlossen und versiegelt.