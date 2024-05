Mehrere Verletzte nach Streit Messerstecherei am Duisburger Bahnhof – eine Festnahme

Duisburg · Am Bahnhof in Duisburg ist am Sonntagabend ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Einige sind durch Messer verletzt worden, bei einer Person besteht mutmaßlich Lebensgefahr.

20.05.2024 , 11:39 Uhr

Nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen in Duisburg mit mehreren Schwerverletzten ist ein Mensch festgenommen worden. Ein Haftbefehlsantrag sei vorbereitet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag. Die Person solle im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Die drei Verletzten wurden den Angaben zufolge inzwischen operiert und sind noch im Krankenhaus. Sie hatten bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend am Bahnhofsvorplatz in Duisburg Schnittwunden erlitten. Die Gründe für den Streit sind bisher nicht bekannt. Einige Beteiligte seien nach der Tat geflohen, hieß es. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mehrere Verletzte nach Messerstecherei am Duisburger Hauptbahnhof

(boot/kag/dpa)