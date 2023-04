Angriff mit vier Verletzten Großfahndung nach Duisburger Fitnessstudio-Täter

Die Attacke löste große Betroffenheit aus. Noch am Abend sprach zum Beispiel die Duisburger Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Auch der Fitnessstudio-Betreiber äußerte sich: „Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden“, hieß es in einer E-Mail von John Reed Fitness auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Man unterstütze die polizeilichen Ermittlungen an allen möglichen Stellen. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel ist es, dass sie sich in unseren Studios sicher und gut aufgehoben fühlen.“ Weitere Angaben zu dem Vorfall machte der Betreiber nicht. Duisburg Oberbürgermeister Sören Link zeigte sich ebenfalls betroffen: „Ich bin genauso geschockt wie die Duisburgerinnen und Duisburger“, sagte Link unserer Redaktion. „Eine grausame, sinnlose Tat. Ich hoffe, dass die Polizei den Täter schnell ermitteln kann.“