Angriff in Fitnessstudio Mindestens ein Täter nach Messerattacke auf der Flucht

Am Morgen nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio geht in der Stadt alles mehr oder weniger seinen gewohnten Gang. Über die leere Königstraße bewegen sich Passanten auf dem Weg zur Arbeit. Zwischen Forum und Königsgalerie werden Ladengitter aufgeschoben, am Sonnenwall spritzen in orange gekleidete Mitarbeiter der Straßenreinigung mit Hochdruckreinigern Bänke ab. Man muss schon ganz genau hinsehen, um zu bemerken, dass hier etwas anders ist als sonst. An vielen Ecken in der Stadt stehen die blau-silbernen Wagen der Bereitschaftspolizei. Beamte patrouillieren in kleinen Gruppen durch die Straßen. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, erlebt die Stimmung als bedrückend.