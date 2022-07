Trunkenheit am Steuer : Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Marxloh

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Marxloh

Trunkenheit am Steuer

In Duisburg ist es in Marxloh zu einer Kollision zweier Autos gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Duisburg Zwei Autos sind in Duisburg-Marxloh auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher alkoholisiert. Sein Auto und sein Führerschein wurden vorläufig sichergestellt.

Drei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden - das waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Ford missachtete an der Wilhelmstraße ein Ampelsignal. Er übersah laut Polizei ein anderes Fahrzeug und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen.