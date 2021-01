Feuer in Duisburg : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand - eine Person tot aufgefunden

Foto: WTVnews 6 Bilder Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Duisburg-Meiderich

Duisburg Am späten Montagabend hat es in einer Erdgeschosswohnung in Duisburg-Meiderich gebrannt. Ein Mann wurde tot aufgefunden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 22.05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Metzer Straße in Duisburg-Meiderich gerufen. In einer Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann wurde tot aufgefunden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache und die genauen Todesumstände des Opfers sind laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

(siev)