Vorfall in Duisburg : Mann stiehlt Räucherlachs und schlägt Verkäuferin

Vorfall in Duisburg

Duisburg Ein Unbekannter hat am Montag in einem Supermarkt eine Verkäuferin geschlagen, um ungehindert mit seinem Diebesgut fliehen zu können. Offenbar hat er aber nur eine Ware mitgehen lassen: Räucherlachs.

Die Verkäuferin hat den Mann gegen 8.50 Uhr erwischt, wie er in einem Supermarkt an der Atroper Straße in Hochemmerich Räucherlachs gestohlen hat. Als die 36-Jährige ihn ansprach, schlug ihr der Unbekannte gegen den Oberkörper und flüchtete mit der Beute.