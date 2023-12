Hintergründe unklar Mann in Duisburg niedergeschossen – Paar festgenommen

Ein Jogger hat in Duisburg einen niedergeschossenen Schwerverletzten gefunden. Bereits einen Tag nach der Tat nahm die Polizei ein Ehepaar als Tatverdächtige fest, eine 29 Jahre alte Frau und einen 30 Jahren alten Mann. Der 32-jährige Jogger schwebte auch am Freitagabend weiter in Lebensgefahr, er wurde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt, wie die Polizei in Duisburg mitteilte.