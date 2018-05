Duisburg: Kradfahrer stirbt bei Unfall

21-Jähriger stirbt bei Überholmanöver in Duisburg

In Duisburg ist am Mittwoch ein Kradfahrer bei einem Unfall gestorben. Der 21-Jährige verletzte sich beim Überholen einer Fahrzeugkolonne tödlich.

Bei diesem Überholvorgang verlor der 21-Jährige die Kontrolle über das Krad und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Dabei verletzte er soch so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen wurde. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.