Kurioser Einsatz in Duisburg : Jugendlicher will vor Polizei fliehen und bleibt zwischen Autos stecken

Jugendlicher will vor Polizei fliehen und bleibt zwischen Autos stecken

Kurioser Einsatz in Duisburg

Duisburg Ein Fluchtversuch vor der Polizei in Duisburg-Marxloh endete für einen 17-Jährigen ziemlich schnell. Wegen seines Körpergewichts blieb der Tatverdächtige zwischen zwei geparkten Autos stecken.

Am Montagabend rochen zwei Zivilipolizisten an zwei 17-Jährigen im Einmündungsbereich Hagedornstraße / Henriettenstraße Marihuana. Die beiden bereis polizeibekannten Jugendlichen gaben zunächst an, lediglich einen Joint geraucht zu haben, teilte die Polizei mit. Während die Beamten einen von den Tatverdächtigen durchsuchten, machte sich der andere auf der Flucht. Dabei blieb der offenbar nicht gerade schlanke Jugendliche zwischen zwei geparkten Autos stecken, woraufhin die Polizei ihn fesselte.