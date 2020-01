50 Feuerwehrmänner im Einsatz : Feuerwehr löscht zwölf brennende Fahrzeuge in Duisburg

Duisburg In Duisburg wurden in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos in einer Straße angezündet. Die Feuerwehr musste mit 50 Mann anrücken.

Zwölf Autos gingen innerhalb von wenigen Minuten nacheinander in Flammen auf, das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Duisburg. „Die Lage war so, dass wir mit drei Löschgruppen der Berufs- und zwei Löschgruppen der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz waren.“ Insgesamt handelte es sich um 50 Einsatzkräfte.

Betroffen war die Straße vom Dickelsbach bis zum Dickerhorst. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Polizei ermittelt nun. In Duisburg Walsum brannte in derselben Nacht ein weiteres Fahrzeug. Die Ermittler gehen aber nicht von einem Zusammenhang aus.

(ham)