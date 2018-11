Duisburger Polizei sucht Zeugen: Mann fasst 17-Jähriger an den Po und lässt die Hose runter

Mann fasst 17-Jähriger an den Po und lässt die Hose runter

Duisburg Mehrere Frauen sind am Sonntag im Duisburger Stadtteil Wanheim-Angerhausen von einem Exhibitionisten belästigt worden. Einer jungen Frau fasste der Unbekannte sogar an den Po. Rund vier Stunden lang trieb er laut Polizei sein Unwesen.

Der Mann entblößte sich an der Straße „Beim Knevelshof“ auf Höhe eines Supermarktes. Gegen 17.20 Uhr fasste der etwa 1,70 Meter große Mann einer 17-Jährigen an den Po, wechselte dann die Straßenseite und ließ seine Hose runter. Gegen 21 Uhr kam es dort und auf der Ehinger Straße zu zwei ähnlichen Taten, für die nach jetzigem Kenntnisstand derselbe Mann infrage kommt, teilte die Polizei am Montag mit.