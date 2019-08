Polizei sucht Zeugen : Dreijähriger bei Unfall in Duisburg schwer verletzt - Radfahrer flüchtet

Dreijähriger bei Unfall in Duisburg schwer verletzt - Radfahrer flüchtet

Duisburg Am Freitag hat sich in Duisburg-Marxloh ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein Dreijähriger schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag fuhr ein drei Jahre alter Junge gegen 15.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Weseler Straße in Höhe Pollmann im Duisburger Stadtteil Marxloh. Auf dem dortigen Radweg stieß er mit einem anderen Radfahrer zusammen, der ebenfalls auf dem Weg fuhr - allerdings auf der falschen Seite in nördlicher Richtung. Nach Angaben der Polizei von Samstag fuhr der bislang Unbekannte dabei freihändig.