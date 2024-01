Feuer in Duisburg Drei Personen schwer verletzt bei Wohnungsbrand in Marxloh

Sieben Menschen sind in Duisburg-Marxloh aus einem brennenden Haus gerettet worden. Drei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Montag mitteilte. Demnach brach das Feuer in der Nacht aus und wurde umfangreich bis in die frühen Morgenstunden gelöscht. Die angrenzende Oberleitung der Straßenbahn musste laut Mitteilung notgeerdet werden. Das Gebäude war demnach nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.