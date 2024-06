Polizei spricht von gefährlicher Substanz Drei Menschen nach Zigarette zusammengebrochen

Nach dem Rauchen einer Zigarette mit einer unbekannten Substanz war zunächst ein Mann in Duisburg kollabiert. Rettungssanitäter reanimierten den bewusstlosen 52-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus - er ist inzwischen außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach diesem ersten Fall am Samstagabend gab es dann am Dienstag zwei weitere ähnliche Fälle, bei denen ganz in der Nähe ein 43-Jähriger und ein 45-Jähriger nach dem Konsum einer Zigarette mit unbekanntem Inhaltsstoff kollabierten. Beide überlebten.