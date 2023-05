Mehrere Verletzte in Duisburg Auto rammt Laterne – Frau in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall in Duisburg sind eine Frau lebensgefährlich und vier weitere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Laut einer Polizeimeldung ist ein 23-Jähriger mit seinem überbesetzten Auto am frühen Samstagmorgen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt.