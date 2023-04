Angriff mit vier Verletzten Großfahndung nach Duisburger Fitnessstudio-Täter

Es ist etwa 17.40 Uhr am späten Dienstagnachmittag, als bei der Polizei Duisburg plötzlich mehrere Notrufe eingehen. Irgendetwas Schlimmes sei passiert im Fitnessstudio „John Reed“ in der Duisburger Altstadt, melden die Anrufer. Ein Attacke - offenbar mit einem Messer. Zu diesem Zeitpunkt halten sich viele Sporttreibende in dem Studio auf, das direkt gegenüber dem Rathaus liegt. Als die Polizisten eintreffen, kommen ihnen panische Besucher entgegen. „Wir sind da rein, als wir ankamen. Und dann kamen uns die Leute schon entgegen“, so ein Polizist. Der oder die Täter sind offenbar nicht mehr anwesend.