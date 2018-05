Duisburg: 2640 Paar Schuhe gestohlen

2.640 Paar Markenschuhe in Duisburg gestohlen

Duisburg Unbekannte haben aus einem Lkw in Duisburg 440 Kartons mit Sportschuhen geklaut. Der Lkw-Fahrer schlief und bekam von dem Diebstahl nichts mit.

Die Diebe kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen etwa 16.52 Uhr und 4.45 Uhr. Der Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Total Tankstelle "Am Schlütershof" abgestellt. In seinem Lkw hatte er 440 Kartons mit jeweils sechs Paaren Sportschuhe der Marke Nike gelagert. Die Diebe räumten den Lkw komplett aus.