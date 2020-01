14 Autos in Flammen : Brandserie in Duisburg - Polizei sucht Verdächtigen mit Video

Duisburg Am frühen Sonntagmorgen wurden im Duisburger Süden innerhalb von wenigen Minuten zahlreiche Autos in Brand gesetzt. Nun sucht die Polizei mit einem Video nach einem Verdächtigen.

Die Bilder zeigen den Mann, wie er sich am Sonntagmorgen um 4.29 Uhr in der Nähe eines Tatortes der Brandserie mit schnellen Schritten entfernt. Gegen 6 Uhr kommt der Mann dann wieder zurück und läuft in Richtung der Straßen im Umfeld der Großenbaumer Allee, wo in der Nacht zum Sonntag 14 Autos gebrannt hatten. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kennt diesen Mann und kann Informationen zur Person geben? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0203/280-0 mit der Polizei Duisburg in Verbindung zu setzen.