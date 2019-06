Haus ist unbewohnbar : Acht Verletzte nach Wohnungsbrand in Duisburg-Marxloh

Duisburg In der Nacht auf Mittwoch hat es im Duisburger Stadtteil Marxloh gebrannt. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner wurden verletzt.

Das Feuer brach um kurz nach 2 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Grillostraße aus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand eine Wohnung in der ersten Etage in Flammen.